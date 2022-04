Yolanda Agüero: ‘En septiembre habrá oficialmente un Partido Libertario en San Juan’

Parece que, de cara a las elecciones del 2023, al escenario partidario local se le sumara un movimiento que desde hace un tiempo viene tomando envión. El Partido Libertario en San Juan podría ver la luz de forma oficial en septiembre, según indicó el martes en una nueva edición de Paren las Rotativas, la apoderada del partido en la provincia, Yolanda Agüero.

La profesora de Ética estuvo en el programa del Canal 13 y comentó que ella es la única representante legal del naciente partido, el cual se ha propuesto como objetivo poder presentarse para las elecciones, y por lo pronto competir por la gobernación. Para ese contexto, para ellos ideal, todavía no cuentan con dirigentes políticos, por lo que no se vislumbran precandidatos o se barajan nombres.

La tarea del Partido Libertario es salir con la ‘Libertaneta’ (una camioneta ploteada con la identidad del movimiento nacional), salir a afiliar sanjuaninos. En este sentido, Agüero contó que están afiliando ‘a muchos adultos mayores de 80, de 70 y padres de mediana edad que quieren un futuro mejor para sus hijos’. También subrayó que son varios los peronistas no kirchneristas, radicales y hasta bloquistas que desencantados con sus partidos tienen la intención seria de sumarse al espacio.

La apoderada del partido libertario local aseguró que sin lugar a dudas el referente a nivel nacional, como cual faro en la niebla, es el diputado y economista Javier Milei. Del legislador nacional opinó que es odiado y amado por ser tan mediático y ‘eso siempre cosecha esos dos sentiminetos’.

‘Milei tiene el espíritu del partido libertario, el cual está basado en sus tres principios, y uno de ellos es el de no agresión’. Acerca de sus explosivas y ‘picantes’ declaraciones en los medios la libertaria sanjuanina opinó que ‘Milei actúa por legítima defensa, puesto que él se está defendiendo de los ataques’. También subrayó que ‘el no nació político, sino que al ver la no actividad decidió meterse’.

Agüero, que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de tratar con el mediático diputado libertario, contó que cuando el 23 él se haga presente en Mendoza irán a formar parte del acto. Sin embargo, para que el polémico economista desembarque con todas sus ideas libertarias en la provincia habrá que esperar unos meses. ‘‘Vamos a esperar para traerlo, quizás en dos meses más’, comentó la profesora de ética.

Al momento de referirse de las ideas y propuestas que parece firme a querer presentar Milei con el Partido Libertario, Agüero dejo en claro que de tomarse esas decisiones en una gestión suya, no serían literalmente como él lo expresa en televisión u otros medios.

Sin embargo, la libertaria opinó que en la Argentina debería realizarse importantes ajustes, ‘culpa de los despilfarros que el Estado desde hace años viene haciendo’. Luego siguió: ‘Cuando se hacen despilfarro en la casa, a veces lamentablemente para poner la casa en orden hay que ajustarse el cinturón para decir bueno de ahora en más hay que pagar todas las deudas que no se pagaron, y ver la situación económica que debe funcionar bien y correctamente’, opinó.

Sobre una posibilidad de congeniar una alianza con Juntos por el Cambio en la provincia, como se vislumbra que podría hacerse a nivel nacional, por declaraciones de Milei y Bullrich, Agüero dejo en claro que para que se dé una alianza, primero ellos deberían tener una mentalidad liberal, y que las personas que se acercan para afiliarse les dejan en claro que ellos vienen hacia el Partido Liberal porque no están de acuerdo con las políticas de JXC.

‘Somos los únicos libertarios en San Juan, hay otro grupo, pero no están legalmente constituidos’, explicó la apoderada del Partido Libertario, quien acto seguido al aire, en plena nota mostró la auténtica ficha de afiliación del espacio y la que hacen circular lo que ella catalogó como ‘fraudes que el hacen mal a la democracia’.

Al pedirle documentación al ciudadano no están jugando en limpio, cosa que un libertario no lo haría. Ellos deberían tener una ficha que diga Partido libertario, ellos la tienen que hacer en blanco porque no tienen expediente legal constituido y eso no se debe hacer’, comentó.