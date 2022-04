‘Purruco’ Antuña: ‘Yo quiero ascender, sería un sueño para mí, pero es difícil’

Luego de un arranque errático, San Martín se quedó sin técnico, porque por malos resultados Luis ‘Lugui’ Villalba decidió dar un paso al costado. La Comisión Directiva decidió confirmar en un hombre de la casa para el interinato, y fue así que llegó a calzarse el buzo de DT del Verdinegro, Raúl ‘Purruco’ Antuña.

El ídolo del club de Concepción logró en poco tiempo que el plantel le responda. Con victorias de local, y con la deuda pendiente de sacar puntos de visitante, el técnico que hasta hace poco dirigía las inferiores, tiene en su haber un puñado de importantes puntos.

Como hombre de la casa, Antuña no pierde la ilusión de lograr el ansiado ascenso con los colores de su vida. ‘Yo quiero ascender, sería un sueño para mí que soy del club, pero es difícil’, expresó ilusionado por los buenos resultados logrados en pocos partidos. Sin embargo, el DT Verdinegro, se dirigió a los hinchas y aseguró que, si bien van firmes tras el objetivo de ascender, ‘Hay 36 equipos más que quieren lo mismo que nosotros’.

‘Purruco’ señaló que en la actual Primera Nacional en la que San Martín actualmente está en zona de clasificación a la próxima ronda, ‘falta mucho, hay que trabajar muchos imponderables que se presentaran en el camino, pero tenemos que tener confianza en que el plantel lo va a sortear y hará un buen campeonato’, manifestó.

Sobre la chance que le dio la Comisión Directiva verdinegra aseguró que hoy en día junto a su equipo de trabajo están muy contentos y cómodos, pero si en algún momento ellos deciden contratar a un técnico, ellos volverían felices a donde estaban, puesto que el trabajo con los jóvenes les sienta bien, y hay un cariño reciproco.

En esa línea, le dio un consejo a los jóvenes que hasta hace poco entrenó y a los demás que están en el club en otras categorías y buscan llegar a primera. ‘Tienen que saber que sin esfuerzo y sacrificio no van a llegar a primera’, expresó y luego confesó que los jugadores más experimentados del plantel de primera están siendo un verdadero ejemplo para los chicos de inferiores.

‘Todo lo que logré en el fútbol fue por San Martín y estoy agradecido’, expresó orgulloso de su pasado y presente el ex jugador y ahora técnico verdinegro. Recordando las épocas en las que vistió los colores del santo sanjuanino y jugó en equipos importantes del interior como Instituto de Córdoba, el ídolo aseguró no arrepentirse el haberse sacrificado desde tan joven. ’Las muchas privaciones y sacrificios desde los 17 y 18 años valieron la pena, me empecé a lesionar recién después de los 30 años, en el ocaso de mi carrera como jugador’. Finalizó.