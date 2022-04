Mamá de Lara: ‘A mi hija la encontramos tirada en un charco de sangre’

El 3 de abril San Juan se volvió a teñir de negro fruto de una nueva muerte de una persona asesinada por perros. En este caso se trató de una jauría que atacaron a un sereno Daniel Morales en inmediaciones de La Escombrera, Rivadavia. A raíz de este caso, en Paren las Rotativas, estuvo la madre de Lara, la niña de 9 años a la que un pitbull le quitó la vida en un feroz ataque. La mujer aseguró que el ataque a su pequeña fue distinto al caso más reciente en nuestra provincia, sin dejar de lamentar la muerte del trabajador señaló que se identifica más con la familia de Florencia, quien fue atacada hasta la muerte por una jauría en Albardón en noviembre del 2021.

‘A mi hija la encontramos tirada en un charco de sangre’, expresó al borde de las lágrimas Barbarita Cepeda, mamá de la pequeña asesinada por el perro de un vecino. La mujer rememoró los duros momentos en los que vio a su hija ‘tirada’ y ‘mordida’, según contó. ‘Los vecinos gritaban o hablaban entre ellos, pero nadie hacía nada. Con mis hijas la levantamos y la llevamos a una salita porque creíamos que la podíamos salvar’, expresó desgarradoramente.

Luego de lamentar la muerte del trabajador por el ataque de la jauría. Barbarita, señaló que con el caso de Florencia revivió todo lo de su hija. ‘Fue muy duro encontrarla tirada, mordida. Eso no se le olvida más a una madre’, expresó con la voz entrecortada.

‘Yo entiendo a la familia de Florencia, porque yo con mis hijas pasamos por el mismo dolor’, contó la mujer del Barrio Malimán.

La mamá, quien continua al frente de un merendero en el barrio rawsino, recordó que su hija por su enfermedad (tenía labio hendido), era muy fuerte y antes de cada una de las nueve operaciones por las que tuvo que pasar le decía: ‘No llores mamita, voy hacer fuerte’.

La madre no dudó en calificar a Lara como ‘toda una luchadora’ por su fuerza de voluntad y optimismo para salir delante de su enfermedad. ‘Mamá, yo soy fuerte, voy a estar bien’, comentó la mujer que le decía la pequeña de 9 años.

También contó que fue Lara la que la instó y apoyó con la puesta en marcha y funcionamiento del merendero. La niña de tan solo 9 años le ayudaba a sus compañeros y vecinos con las tareas de la escuela. ‘El patio de la casa se llenaba de chicos que venían a que ella les explicara’, rememoró Barbarita, quien con la voz quebrada expresó: ‘Todo eso se extraña, porque era la más chiquita. Es difícil el Día del Niño tener que ir a un cementerio a llevarle flores’.

Doña Barbarita aseguró que, hasta el día de hoy, en ningún momento alguien de la familia del dueño del perro fue hasta su casa para pedirle perdón. Ella, junto a sus hijas al seguir viviendo en el Barrio Malimán, tienen que cruzárselos permanentemente, y pasar por el lugar desde donde alzaron a Lara de un charco de sangre para llevarla a una sala médica.

‘Si hubieran dicho que fue un accidente, que se escapó el perro, quizás lo hubiésemos entendido’, expresó con dolor la mujer, que confirmó que el dueño del pitbull sigue viviendo en el lugar.

Sobre la causa por el asesinato de su hija, Barbarita contó que, si bien el perro fue separado de la familia propietaria y llevado a un hogar de tenencia de perros protagonistas de ataques, siguen esperando la resolución de la jueza Lucero, quien lleva adelante el caso. ‘Nada me va a devolver a mi hija, pero por lo menos sentiremos un poco de alivio si lo condenan. El sigue viviendo como si nada hubiera pasado’, aseguró.

La mamá de Lara sostuvo que su apoyo a la ley que lleva el nombre de su hija, en honor a su horrible muerte, para concientizar a las personas que como ella, no se daba una idea de que peligrosos pueden ser unos perros y cuales son. ‘Yo veía pasar al dueño del pitbull con una correa que ya se cortaba, no llevaba bozal, no tenía una correa firme, pero yo no era consciente del peligro que representaba, y el tampoco. Por eso apoyo la ley, para que a nadie más le pase lo que le pasó a Florencia, a mi hija a este trabajador’, manifestó segura.

En el final de la entrevista a Doña Barbarita le pidieron dar un mensaje a los sanjuaninos sobre la responsabilidad de criar y tener un perro. ‘Seamos más responsable. Con la ley aprendí que hasta un caniche puede matar a una persona, tenemos que aprender a saber que perro tenemos en la casa o tienen nuestros vecinos’, cerró con tristeza.