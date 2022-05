‘En 18 años aprendimos que hasta que no esté corroborado no nos ilusionamos, sino no se puede vivir’

La aparición de un cráneo en Ullum hizo renovar la ilusión de la familia de Raúl Tellechea. Para sus hijos, siempre firmes en la lucha, la posibilidad de que sean los restos óseos del ingeniero, que hace 18 años que está desaparecido, es algo muy movilizador, según contó su hija, Mariana Tellechea este martes en Paren las Rotativas.

‘En 18 años aprendimos que hasta que no esté corroborado y firme, no nos ilusionamos, sino no se puede vivir’, expresó la mujer a la hora de referirse al estado de ánimo, y el manejo por estas horas de la situación.

El ingeniero desde el 2004 se encuentra desaparecido y en estos días se realizará el juicio. En este sentido, Mariana comentó que, si se confirma que son los restos de su padre, la casa podría dar un importante giro, pero si o si deben juzgar a los imputados por desaparición forzada. ‘En todo caso se agregará alguna figura legal, pero la desaparición forzada se juzga igual’, apuntó.

El hallazgo

Los restos óseos fueron hallados en el dique de Ullum el pasado sábado 16 de abril por un grupo de turistas. Todo ocurrió cuando los visitantes caminaban por las playas que se encuentran dentro del Complejo Del Bono.

Allí notaron algo extraño que estaba medianamente enterrado en la arena. Al acercarse y excavar, descubrieron que se trataba de un cráneo y dieron aviso a la policía.

Personal de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adrián Riveros intervino en este hallazgo.