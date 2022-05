Gattoni sobre la eliminación de las PASO: "Creemos que hemos actuado sujetos a derecho"

El debate por una posible reforma electoral se ha instalado en el escenario político de San Juan. La posibilidad de la eliminación de las PASO mantiene expectantes a los diferentes espacios, incluso algunos ya se están preparando y asesorando. De momento no hay una propuesta concreta y aún queda por resolver la cuestión de fondo.

El vice gobernador Roberto Gattoni pasó por Paren las Rotativas e instó a empezar a discutir posibilidades, sea cual sea la determinación que tome la Justicia, ya que los plazos son cortos y todos quieren llegar a 2023 con las reglas claras.

“Se está resolviendo en la Justicia, que se ratifique la eliminación de las PASO, cosa que nosotros estanos convencidos, creemos que hemos actuado sujetos a derecho. O que se le dé la razón a quienes han impugnado, en ese caso nos tendremos que someter”, dijo Gattoni.

El tiempo apremia y es mejor prevenirse, “no es la idea que llegue el plazo y empecemos a pensarla porque tenemos un tiempo limite que es octubre del 2023”. A esto se le suma la posibilidad del adelantamiento de las elecciones como en el caso de Tucumán. “Si se demora la decisión de la Justicia y tardamos en decidir qué hacer con el Sistema Electoral, lo único que hacemos es acotar el tiempo con reglas de juego claras”.

Al día de hoy el código ha quedado con internas partidarias sin ningún sistema. El presidente nato de la Cámara de Diputados, dijo que preferencia por un sistema particular, aunque no especificó si se trata de algunos de los que han cobrado relevancia en las últimas semanas como Colectoras y Ley de Lemas. “No tomo parte, la idea es que sean los diputados en las comisiones si hay cambios o no y ver cuál sería el mecanismo”.

Es por eso que el gobernador realizó una invitación a todos los sectores políticos, “quienes tengan inquietudes y voluntad de llevar adelante un sistema electoral novedoso que lo vallan planteando para ver si hay algún consenso y podemos avanzar”.