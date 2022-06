Desde la construcción son optimistas por la continuidad de la obra pública en San Juan

La ministra de Hacienda, Marisa López señaló el lunes en Banda Ancha, que para cumplir con el 65% acordado con los estatales docentes y no docentes, la provincia podría ver que ciertas obras públicas ralentizadas. El martes en Paren las Rotativas, empresarios de la construcción fueron optimistas ante la situación y señalaron que no ven como una posibilidad la de no continuar con obras que ya están en marcha.

María Menin y Maximiliano Dumandzic, empresarios de la construcción en su paso por Canal 13, aseguraron que quizás algunas obras públicas deban retrasarse en sus fechas de comienzo, pero con una mirada optimista, para ellos eso no sucedería. Además, alegaron que desde el gobierno todavía no les avisaron de cambio alguno.

En esa misma línea, los empresarios denunciaron que lo que tiene un desfasaje son los pagos de algunos trabajos realizados y terminados, y que terminan cobrándolos a los meses. ‘Los pagos tienen pasos administrativos que certifican y después 5 meses para cobrar lo que ya se terminó, pero no podemos demorarnos en la ejecución de las obras, esa es la premisa que nos dan’, señaló Menin.

Demandzic contó que, en la provincia, en la actualidad son 12.000 los obreros que trabajan de manera formal en obra pública. El sector cerró una mejora salarial del 62% para este año. Consultados a si podían hacer frente a esta suba, ambos contestaron que ‘no les va a quedar otra que pagar ese 62% acordado’.

En ese sentido, el empresario se mostró preocupado por los índices inflacionarios del país. ‘No aguantamos nosotros, pero es un problema macro que todos necesitamos que se resuelva’, expresó.

Sobre la obra privada, ambos señalaron al sector minero como gran movilizador de todo. ‘Tiene un alto impacto desde siempre. Es un 40% del porcentaje el de la obra privada’.

Por último, ambos empresarios coincidieron en que San Juan es una de las provincias con un mejor índice de crecimiento post- pandemia. ‘En el resto del país el crecimiento no está teniendo este ritmo’, cerró Menin.