Desde Patria Grande apuntaron contra Rawson: ‘No tuvieron en cuenta lo que propusimos’

Este martes pasó por Paren las Rotativas Eduardo Camus, uno de los principales dirigentes de Patria Grande en San Juan, y entre los temas de agenda nacional y provincial por el que fue consultado, reveló cuales fueron los motivos por los que se alejaron de la gestión en Rawson.

Camus contó que optaron por no trabajar más en Rawson por un cumulo de situaciones que no se condicen con sus formas de trabajar e ideales. ‘No estamos de acuerdo con que en el municipio se trabaje con personal becado al que le pagan menos que un plan social por 6.000 pesos. Además, nos dimos cuenta que nos usaban y que no nos tuvieron en cuenta en lo que propusimos’.

Camus dejó en claro que la distancia es con el intendente Rubén García y no con el diputado nacional Gioja tan identificado con ese departamento. Acerca de la figura del ex gobernador expresó: ‘Gioja es un gran militante y tiene que estar en el plano local porque es parte de las páginas doradas de los últimos años en San Juan’.

Acerca del plano nacional desde lo económico y social, el dirigente opinó que las marcadas diferencias que vislumbra el gobierno deben terminarse y resolverse pensando en el futuro de los argentinos. Además, señaló que ‘no puede pasar que Cristina decida una vez más al candidato porque no hay nadie, sino que debe salir de un acuerdo nacional patriótico, para sacar el país adelante’.

Sobre su relación con el gobierno de la provincia, Camus indicó que Patria Grande está pudiendo trabajar en el plano local debido a una apertura del ejecutivo en cuanto a los social. Por último, destacó el último aumento a los empleados estatales, al cual calificó de ‘significativo para un sector importante de trabajadores’.