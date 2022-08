Carlos Lorenzo insistió en el consenso para definir un sistema electoral

Carlos Lorenzo, el aseso letrado de la provincia, estuvo este martes en Paren Las Rotativas. El profesional tocó varios temas sensibles que hoy se debaten en la política sanjuanina. Señaló que hasta el momento las PASO están derogadas y que los frentes deben llegar a un acuerdo. También ratificó la reelección de Sergio Uñac y tiró un palito sobre su posible candidatura a la intendencia de la Capital.

Hace dos semanas la Cámara Civil de la Justicia avaló el pedido del Gobierno sanjuanino, la suspensión de las PASO. Ante esta decisión el Giojismo manifestó que apelará la medida en una disputa que podrá escalar hasta la Corte Suprema Nacional.

'Hoy por hoy las PASO están derogadas, hay que buscar un sistema electoral que la sustituya. Sí hay una posibilidad de un recurso extraordinario, es una decisión que van a tomar los actores, la gente del Giojismo y Juntos Por el Cambio. Ellos tienen ese derecho, tanto con una sentencia arbitraria que no parece ser y con la casación'.

También manifestó que sería ideal que en el corto plazo, 'haya un consenso (por el Giojismo), es lo que correspondería. El único objetivo que se logre es el beneficio del votante de San Juan, la dirigencia política es hora que empiece a dar algunas señales de madurez'.

Luego se metió de lleno en la otra polémica, al segunda reelección de Sergio Uñac como gobernador. Según el letrado, 'estamos convencidos, de acuerdo a la reforma del artículo 175 cuando se hizo la enmienda del último párrafo, que Uñac puede ir por su segunda Reelección. Yo respeto la opinión de la oposición. Yo creo que Uñac debería seguir, los sanjuaninos deben seguir creciendo. Del 2003 a la fecha, la provincia tuvo un proceso de transformación importante'.

Carlos Lorenzo fue militante toda su vida y candidato a intendente en una sola oportunidad. Días atrás se lo vio en una inauguración en Rivadavia y colaborando con gente en Santa Lucia. ¿Se animará a ir por la intendencia del lugar donde nació?

'Me gustaría ser candidato en Capital, pero no es una cuestión que yo vaya a resolver. Estoy en un proyecto político y uno tiene que acudir al beneficio del interés general y no particular. La política la hago porque me gusta, se tiene que hacer por convicción y no conveniencia', la dejó picando en el final de la entrevista.