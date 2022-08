Munisaga sobre el intento de saqueo: “Los detenidos mañana mismo pueden ir al Penal”

Los 21 mayores detenidos el sábado pasado tras el intento de saqueo en el Changomas y saqueo en una distribuidora mañana mismo podrían ir al penal. Así lo comunicó el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, si el juez determina la prisión preventiva.

“Mañana es la audiencia y la fiscal Virginia Branca va a pedir prisión preventiva y pueden ir al penal si el juez la otorga, hasta que caiga sentencia que no va a tardar mucho”, expresó este martes en Paren las Rotativas. Al respecto agrego que los detenidos se encuentran alojados en la Comisaria 6 y 36 de Rawson.

Con la idea de que ese evento no se repita aseguro que será importante lograr una sanción ejemplar desde lo penal y también desde lo social. “La prevención no va solo por la presencia policial sino que es muy importante la sanción de los detenidos 21 mayores involucrados. Hay otra sanción de perder los beneficios sociales para quienes son identificados”. En este sentido aseguró que en el caso de los 15 menores aprendidos, que quedaron involucrados e este hecho delictivo se buscará responsabilizar a los padres, aunque no por la acción penal porque no lo permite la norma.