El duro cruce de un libertario y un massista en Paren las Rotativas

A dos días de haberse conocido que Sergio Massa y Javier Milei disputarán el balotaje para conducir el destino de los argentinos desde el 10 de diciembre, en el programa Paren las Rotativas de Canal 13, dos representantes sanjuaninos de los presidenciables, se cruzaron en un fuerte e intenso debate.

Cuando restan 25 días para que las urnas nuevamente estén en los cuartos oscuros para la decisión final, el diputado electo y dirigente del Frente Renovador, Franco Aranda y el legislador también electo pero por el sector libertario, Fernando Patinella, animaron una discusión en la que intercambiaron ideas, propuestas y chicanas.

El libertario dio inicio a la charla y dijo que “la discusión se tiene que dar en términos de proyecto. Hablamos de dos proyectos totalmente distintos, diametralmente opuestos. Hay que ponerlos a consideración de la gente”, a lo que Aranda retrucó al decir que “Massa es parte de este proyecto, presidente de la Cámara de Diputados. Lo que hacemos es pedirle como ministro que resuelva los problemas que tiene el país desde hace 30 años. Massa le ha permitido a la Argentina que siga sin que explote”.

En materia de lo que harían en caso de llegar a ser presidente, Aranda sostuvo que “Massa dijo que gente del gabinete actual no va a estar en su gobierno. Ha dicho que va a convocar a los mejores y no importa el color político. Cuando él dice que va a armar un gobierno de unidad nacional porque quiere que se acabe la grieta, lo va a hacer.”

Sin embargo, Patinella se expresó y dijo que “es algo perverso porque él (por Massa) toma una situación delicada pero de la que ha sido parte. Se propone como candidato a presidente y con la misma perversidad dice que no va a solucionar ahora, sino que va arrancar a partir del 10 de diciembre”.

En relación a los proyectos en materia de desarrollo, el libertario dijo que “el Estado no es eficiente, hay que respaldar al sector privado. Hay que reducir los impuestos”, y disparó contra contra los votantes del actual ministro de economía al decir que sobre el massismo que “Lograron lo que querían, una proporción rentada del electorado a costas de la pobreza”.

Por su parte, el dirigente del FR señaló: “me parece que los planes hay que transformarlos en trabajo. Hay que bajar la presión impositiva, bajar los impuestos y ampliar la base de la pirámide. Se están haciendo ajustes para corregirlos, como sacar el impuesto a las ganancias”, a lo que el libertario retrucó que “los gastos no se corresponde con el grado de prioridad. Se tienen que reordenar los gastos; el sector productivo no ha sido ajeno de este flagelo”.

El tema de Martín Insaurralde no estuvo afuera del debate y Patinella disparó: “la gente está cansada de este gobierno como ha naturalizado la corrupción. Con el tema Insaurralde, la gente ha naturalizado la corrupción”. Pero Aranda no se quedó atrás y remarcó que el tema Insaurralde fue vergonzoso pero no le tiembla el pulso a Massa, pidió la renuncia”.

En materia de Educación, Patinella apuntó en sintonía con Milei y dijo “conozco sectores docentes que lo único que se discute en los últimos años es el tema salarial, pero nadie habla de los contenidos”, a lo que Aranda lo cruzó al decir “nosotros planteamos educación pública y Milei plantea una educación privada. Le preguntaron sobre la escuela rural y dijo que si no funciona, hay que sacarla”.

Los televidentes tuvieron lugar para preguntarles a los representantes de las fuerzas políticas

¿Cómo (Massa) va a solucionar el problema que el mismo está generando ahora como es la inflación?

“Massa no tiene la botonera, pero la va a tener. No maneja todo pero cuando sea presidente la va a tener. Lo primero que hará es intentar reforzar la reserva de dólares del Banco Central. Hoy ya dejamos de importar energía y eso es muy importante porque pronto comenzaremos a exportarla. El litio está avanzando mucho y el cobre también. Recursos en la Argentina habrá para poder hacerle frente a la inflación pero no creo que sea con una dolarización. Hay que reconocer que parte de este problema es porque nos viene ajustando el FMI”, respondió Aranda.

¿Qué pasa que ahora Milei convoca a la Casta?

“No está convocando a la Casta. Se ha puesto en la posición de asumir la responsabilidad del país y lo que tiene que garantizar es la gobernabilidad. El término de casta tiene que ver con la permanencia de vivir a cuestas del Estado. Lo que está haciendo Milei es tratar de rodearse de gente, en términos políticos, de mayor contención. La prioridad tiene que ver con la gente”, sentenció Patinella.

Pero hubo lugar para las chicanas y tuvo que ver con la no resistencia al archivo que pueden tener los dirigentes nacionales. Es que el massista apuntó contra el libertario al decir: “me cuesta y se hace difícil ver que la convoque a Patricia (Bullrich) que hace días atrás la trataba de montonera y que ponía bomba en los jardines de infante”.

A lo que Patinella lo cruzó diciendo que “Massa también dijo que iba a echar a los de la Cámpora y los tiene a todos metidos adentro”.

En el último mensaje donde expresaron porqué deben elegir a Milei o Massa, los diputados electos sentenciaron:

“A San Juan le conviene Milei porque va a fortalecer el sector productivo, va a insertar en el mundo a la Argentina. Tenemos las consecuencias de Argentina estar aislada a nivel mundial, Milei apunta a abrirlo, integrarlo en el contexto mundial”, explicó Patinella.

Mientras que Arada: apuntó contra el libertario y luego hizo referencia a Massa al decir que “Miley dijo que va a cerrar las puertas a Brasil, a China, va a cerrar las puertas al Vaticano. Massa ha dicho que va a mejorar la coparticipación. Necesitamos que a la provincia le vaya bien. Le conviene (a San Juan) un presidente que entienda cual es la preocupación de las provincias. Para nosotros es muy necesaria la coparticipación”

Consultados sobre si ha tenido algún contacto con el gobernador electo Marcelo Orrego, a ser un dirigente de JxC, Patinella sostuvo que “es respondabilidad de todos los dirigentes ver si hay un acercamiento”, mientras que Aranda sentenció “yo tengo dialogo con Marcelo (Orrego) pero entiendo que hay que darle tiempo que Macelo se junte con el resto de los gobernadores. Es muy importante la posición que tomen los gobernadores que son quienes tienen gran responsabilidad en esto. Después de eso habrá oportunidad para habla con Marcelo.