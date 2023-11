Debate final en Paren las Rotativas: las preguntas que más incomodaron a Peluc e Ibarra

A días de que el país vuelva a las urnas para dirimir el próximo presidente en el ballotage, en Canal 13 se dio un debate picante. En el programa Paren las Rotativas, José Peluc, referente de Javier Milei en San Juan y Mauricio Ibarra referente de Sergio Massa ‘se sacaron chispas’ e hicieron volar chicanas por toda la mesa. Uno de los momentos más álgidos de este intercambio se dio con las preguntas de los televidentes, las cuales estuvieron destinados a estos dirigentes.

Por el lado del electo diputado nacional de La Libertad Avanza, le consultaron: ¿Cómo va a eliminar la casta si se alió a la casta? y ¿por qué se contradice permanentemente con sus propuestas electorales?

A esta inquietud, Peluc respondió: 'No hay contradicción en las propuestas electorales. Es muy difícil responder en un debate o en poco tiempo como se lleva a cabo cuando te dicen si o no, porque eso es una chicana. la propuesta es que a nosotros en la reunión en la que estuvimos con Javier y sus equipos técnicos, en la cual nos dejó claro que todo lo que ha manifestado lo va a hacer, que sabe cómo hacerlo y que esa colaboración que recibió de parte de Cambiemos para fiscalizar y que no le roben los votos, o que no haya problemas para el acto eleccionario. no modifica nada de lo que él pretende hacer'

Luego fue el turno de la consulta a Ibarra a quién le preguntaron: ¿por qué subió el dólar por las nubes? y ¿van a seguir regalando plata con planes y hundiendo más a la Argentina?

A esta consulta, el ex intendente de Rawson expresó: 'El aumento del dólar tiene que ver con el aumento del dólar blue, que es un dólar que mueve 4 millones de dólares por día, frente a 500 millones de dólares que mueve el mercado MEP, que tiene que ver con el dólar de la comercialización que tiene la Argentina. ¿Quiénes son los especuladores?', contestó el actual presidente de OSSE, señalando al diputado nacional libertario para que en el estudio estallaran las risas.

Para la segunda parte de la pregunta, Ibarra defendió al Gobierno, y principalmente a las políticas de Justicia Social que desde 2003 viene impulsando el Kirchnerismo. En ese sentido, el Justicialista defendió esta política de Estado argumentando que es el camino para empatar las tremendas desigualdades que generan los sectores de poder más concentrado de Argentina.

Peluc decidió meterse en la respuesta de Ibarra, y contratacó señalándole que desde siempre el kirchnerismo ha impulsado estas políticas públicas con la intención de empobrecer a la población, y que lejos están las medidas impulsadas por el ministro de Economía luego de las PASO, de ser un beneficio para el pueblo argentino, sino que representa un atraso. En ese sentido, el diputado electo lo calificó como ‘plan platita’.