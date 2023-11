Ibarra y Peluc, en un mano a mano para acarrear los últimos votos antes del ballotage

El massista Mauricio Ibarra, actual presidente de OSSE y el diputado nacional electo por la Libertad Avanza, José Peluc, se enfrentaron en Paren las Rotativas en Canal 13 y defendieron discutiendo las políticas que proponen los candidatos que representan en las elecciones como Sergio Massa y Javier Milei respectivamente. Ambos dirigentes se tiraron dardos antes del ballotage del próximo domingo.

Ibarra hizo alusión a lo que representa la generación de Massa expresando que forman “parte de una generación que venía y viene asomando dentro del peronismo como es la renovación. Tiene que ver con una generación como Urtubey, Massa; tiene que ver con una renovación de los modales. Cuando Massa propone la avenida del centro tiene que ver con terminar con los enfrentamientos. Estamos tratando de enderezar un pensamiento que tiene que ver con producir, exportar, consensuar. Decirle a la Argentina que Massa es distinto, nos va a llevar un tiempo”.

Por su parte Peluc arremetió al mencionar que “en las elecciones anteriores nos dijeron que venían moderados y no vinieron moderados. Ahora decir que son distintos, no es verdad. Massa va a depender de muchos diputados de La Cámpora. Cuando hacés un estudio, ves la diferencia. Todo lo que decís se te puede cumplir en tanto y en cuanto te unas ahí. Lo nuevo lo representa Javier Milei”.

Sobre el Debate

Ibarra apuntó a que “uno entiende que el proceso de formación de un líder, desde el temperamento, no podés enojarte con un presidente de otro país porque alguien tose. Lo que tiene que ver con un verdadero líder, con alguien que están con toda la capacidad necesaria, ese es el presidente. Tenemos que entender que la construcción de un presidente dura décadas. La persona va construyendo herramientas sobre sí mismo que le permita gobernar”.

El diputado nacional libertario electo sostuvo que “es otra mirada. La agenda de la gente hoy no está ahí, la gente le dijo a estos sectores que fracasaron. Una inflación enorme, inseguridad, la agenda de la gente está pasando por otro lado y por eso la sorpresa. Milei no es un salto al vacío, es todo lo contrario. Ha llegado a donde está porque ha sabido entenderse con la sociedad.

Pero Ibarra retrucó y disparó que “Milei es un salto al vacío. Milei te puede nombrar autores de 15 libros, pero son falacias porque la economía argentina no se construye con autores de libros, porque existen las desigualdades, las picardías de algunos sectores de la economía. No se resuelve con la retórica de Milei, no tiene nada que ver con la realidad de la economía argentina. Se resuelve con lo que plantea Massa, exportar más, producir más, generar más fuentes de trabajo y abrir las puertas al mundo.”

Sin embargo, Peluc le tiró una de knock out rápido, preguntándole “¿y por qué no lo han hecho? En la argentina en estos últimos años hemos generado impuestos y después los terminamos subsidiando. Le han ido cambiando la cabeza a la gente, diciéndole que necesitan del Estado para mantenerse”.

Los ida y vuelta fueron constantes, con disensos en materia de economía, los chicaneos con la casta, el acuerdo de Milei con Bullrich, los años de peronismo al frente del Gobierno y otros temas que no se dejaron pasar, como dos grandes conocedores de la política, jugando una disputa que dejará heridos y victoriosos el próximo domingo, siendo parte de la historia política del país.