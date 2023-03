López aseguró que el 81% de los ingresos de San Juan se usa para pagar salarios

Un día después de que el Gobierno y los gremios estatales llegaran a un acuerdo de incremento salarial del 41,1% en las paritarias, la ministra Marisa López pasó por Paren las Rotativas para explicar por qué decidieron realizarles esa oferta a los sindicatos.

La ministra aseguró que los ingresos de la provincia rondan los 22 millones de pesos mensuales. Con el nuevo acuerdo salarial, 18.000 millones se gastan en sueldos. Lo que significa un 81% de los ingresos de la provincia.

‘Lo más importante es pensar que en el mes de marzo. En ese mes, la inflación puede estar llegando al 18% acumulado, usted ya tiene 22 puntos por encima, con el 41,1%, a partir de los salarios de marzo’. Luego comentó que: ‘Los acuerdos del país han rondado entre el 33 y el 40% a julio’.

La titular de Hacienda destacó que el Gobierno logró cerrar un acuerdo con un incremento muy importante de arranque. Lo que les había encomendado el Gobernador Uñac, contó, es que los trabajadores públicos tuvieran un incremento del poder adquisitivo en marzo. Además, destacó que se comprometieron a siempre tener los sueldos un 5% por encima de la inflación.

La ministra contó que ahora al Ministerio de Hacienda que ella conduce viene el momento de ‘afinar el lápiz’. Esto se basará, según señaló, en hablar con las diferentes carteras ministeriales sobre prioridades.

Sobre la disconformidad de los docentes con el acuerdo paritario, López aseguró que a ella le encantaría que los maestros y maestras de la provincia cobraran más, pero que sería muy demagógico el que se comprometieran a otorgar aumentos que después no podían pagar. ‘Eso ya pasó en San Juan, y esta gestión no se caracteriza por no cumplir con lo que se compromete’, expresó.

'Yo tengo docentes en mi familia, no vivo en un tupper., que más quisiéramos que no hubiera inflación, pero este es el esfuerzo que puede hacer la provincia. El que los trabajadores tengan un sueldo que le gane a la inflación', manifestó luego.