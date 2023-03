Mauricio Ibarra: ‘Mi campaña no se basa en deshonrar a nadie’

Este martes uno de los invitados de Paren las Rotativas fue Mauricio Ibarra, quien aseguró que en su campaña no habrá deshonra para nadie, no se hablará mal de otros. El candidato a intendente de Rawson señaló que en el camino al 14 de mayo lo que harán es contar y decir lo que hizo por el departamento cuando le tocó estar al frente.

‘Yo solo quiero contarle y recordarle a la gente lo que ya hice en Rawson. Fui el intendente que más pavimentó, que más iluminó, el primero que construyó un CIC, mejoré el sistema sanitario del departamento y creé la guardia urbana’, manifestó uno de los candidatos uñaquistas.

Luego Ibarra señaló que el salir a decir que Rawson está sucio, o que no tiene iluminación es totalmente innecesario. Además, contó que los vecinos lo paran por la calle para pedirle que vuelva. ‘Caminando hace unos días por Villa Hipódromo me decían que me necesitaban’, sostuvo el ex intendente.

El ex Jefe Comunal rawsino no ocultó su parecer sobre las gestiones que lo sucedieron. Es decir, la de Juan Carlos Gioja y Rubén García. Justamente a ambos los igualó en cuanto a lo hecho por el departamento, para luego asegurar que los vecinos quieren votar un cambio, y no justamente a Juntos por el Cambio.

'Tengo unas ganas de gobernar tremendas. Confío en el Rawson que está viniendo', confesó Ibarra. Luego, así como lo hizo en el programa Es lo que Hay semanas atrás, aseguró que si gana en tres meses el departamento será otro. Es decir, que en ese periodo se notará el cambio con calles asfaltadas, un municipio ordenado y limpio.