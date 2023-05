Vallejo acusó Milei de demagógico: 'no estoy de acuerdo con una dolarización'

Tras los reveses que sufrió el candidato a gobernador de Evolución Liberal primero por parte del otro sector de libertarios de la provincia, y luego de parte de Javier Milei, Sergio Vallejo trató al precandidato a presidente del Liberalismo de demagógico por proponer una dolarización.

Para el empresario textil es imposible una dolarización en Argentina, ya que los trabajadores no compran dólares, no es su prioridad y ‘solo les interesa llenar la heladera, llegar a fin de mes’. Acto seguido se mostró en desacuerdo con la propuesta de dolarizar la economía argentina. ‘Soy un nacionalista, me dolería mucho una dolarización’, manifestó.

Pero no fue en lo único que apuntó contra el mediático economista liberal, sino también por sus declaraciones en donde propone que la educación en el país deje de ser obligatoria. ‘Yo no estoy de acuerdo, ahí tengo otro desencuentro con él porque no creo que ese sea el camino. Si yo le digo a mi hijo que es libre para estudiar o no, lo primero que hará es andar en bicicleta, salir a jugar y nunca estudiaría. Debe seguir siendo una obligación’, expresó.