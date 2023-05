Allende tildó al dictamen del Procurador ‘sorprendente’ y ‘engañoso’

‘Nos da la razón cuando decimos que fue un fallo netamente político’, expresó Walberto Allende sobre la decisión del Procurador General de la Nación de expresarse en contra de que Sergio Uñac pueda presentarse por un periodo más. En su paso por Paren las Rotativas, el diputado nacional tildó de ‘sorprendente’ y ‘engañosa’ el dictamen del alto funcionario judicial nacional.

Allende entiende que luego de hace un poco más de un mes que no quiso expresarse sobre la presentación ni la cautelar, y que le sugirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no meterse en una causa de competencia provincial, Eduardo Casal no puede haber cambiado de opinión en tan poco tiempo. ‘Esto solo nos da la razón de que la Corte está jugando a favor de Juntos por el Cambio. No querían ver en un mismo domingo como en dos provincias ganaba el peronismo’, aseguró.

El referente del oficialismo local afirmó una vez más que tanto el fallo de la Corte como la opinión del Procurador fueron emitidos en contra del Justicialismo. Además, reforzó su idea sosteniendo que no solo perjudicó al Gobernador con la suspensión de las elecciones, sino también a Gioja que pelea dentro del peronismo por volver al sillón de Sarmiento.

Allende se mostró desconfiando cuando fue consultado sobre si cree que la Corte podría expedirse en estos dos días. Además, aseguró que el fallo debe salir urgente porque ‘no puede mantener en vilo a la provincia que todavía no votó sus dos máximas figuras provinciales’, manifestó.

Por último, el diputado contó que estuvo hablando con Uñac en estos días y no quiso tirar sobre la mesa una tentativa fecha de elecciones. Sobre el eje de campaña de Vamos San Juan adelantó y aseguró que será el mismo que venían manejando, el de mostrarle a los sanjuaninos y sanjuaninas lo que ha hecho el modelo San Juan y lo que planea hacer.