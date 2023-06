De la mano de un sanjuanino, todo lo que dejaron las PASO en Mendoza

El 11 de junio los mendocinos y las mendocinas eligieron sus candidatos a gobernador y vice. Ese domingo se realizaron las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), donde Alfredo Cornejo, del Frente Cambia Mendoza, fue el más votado en las elecciones. Además de ganar las internas quedó bien parado ante las Generales que se desarrollarán el 24 de septiembre.

Para hablar de todo lo que dejaron los comicios, en Paren las Rotativas pasó el sanjuanino Gastón Bustelo, jefe de Redacción de Diario Los Andes. El periodista señaló que luego de la elección recrudeció la interna entre Cornejo y el segundo, que también forma parte del frente Omar de Marchi. Ahora cada uno deberá aplicar sus estrategias para atraer los votos de los electores que los eligieron.

Sobre Marchi dijo que su alianza con Javier Milei no le fue beneficiosa. Directamente señaló que le quitó votos, por lo que el máximo referente del liberalismo volvió a hacer un muy mal papel en una elección provincial. Sin embargo, Bustelo indicó que el apoyo del diputado liberal no fue tan marcado para el candidato de Mendoza, como si lo fue en San Juan. ‘A Mendoza no vino a sacarse una foto con su candidato, en San Juan si’, manifestó.

Sobre el Justicialismo, que sacó el 15% de los votos señaló que fue la peor elección en los 40 años de democracia. ‘La Campora eligió un candidato que lo sacaron de la galera, no lograron hacer un acuerdo con los intendentes no kirchneristas, además están pagando los costos del gobierno nacional’, afirmó.

Gastón Bustelo, jefe de Redacción de Diario Los Andes