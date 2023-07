La Cámara de Turismo aseguró que defenderán políticas del sector frente al cambio de gobierno

El presidente de Cámara de Turismo, Ariel Giménez, pasó por Paren las Rotativas y habló de uno de los temas más sensibles para el sector económico con el cambio de gobierno tras el resultado de las elecciones en San Juan que dieron a Marcelo Orrego como gobernador electo.

“Seguramente va haber un cambio, desde el sector privado vamos a tener que defender, porque hay buenos resultados”, puntualmente dijo que el Pre Viaje le vino bien al sector, “nos sacó del estancamiento de mayo junio y principios de julio”

En el mismo sentido agregó, “en el sector privado vamos a pedir que sigan existiendo, como los eventos que nos ayudan posicionarnos como destino”.

Dijo además que todo esto está en peligro porque aún no se habla sobre el tema entre el gobernador saliente y el entrante que ejerce en el mes de diciembre, a poco tiempo de la Fiesta del Sol, “va a ser todo un desafío, hoy por hoy no hay conversaciones con el candidato electo, FNS si no se pone ya a conversar lo veo muy difícil porque son muchos meses de preparación”.

