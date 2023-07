Martín en Paren las Rotativas dio una pista sobre el gabinete que se viene

A dos días de haber conseguido el triunfo, el vicegobernador electo, Fabián Martín pasó por Paren las Rotativas y dejó varios títulos en relación al gobierno que desde el 10 de diciembre tomarán.

El intendente de Rivadavia fue consultado sobre si ya tienen en carpeta nombres para diagramar el gabinete que los acompañará en su gestión. El hombre de Juntos por el Cambio aseguró que ‘Hay muchos lugares y un equipo técnico con más de 400 profesionales que se vienen preparando desde 2019’

Sobre la minoría en la Legislatura ‘vamos a tener, respecto de la Cámara de Diputados, a mí me gusta ver las cosas siempre la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, soy optimista por naturaleza, y creo que si bien no tenemos una mayoría en la Cámara de Diputados va a ser positivo’

Luego fue consultado sobre el presupuesto, a lo que el vicegobernador electo respondió, que lo mejor y correcto sería que el Gobierno saliente les deje estudiarlo, tener fuerte opinión, para luego al asumir ellos aprobarlo. En ese sentido, Martín puso de ejemplo la transición en Rivadavia con Ana María López de Herrera, donde se hizo como él propone y aseguró que fue más ordenada y conveniente.

Sobre la transición Martín se mostró tranquilo, argumentando que tienen cinco meses para conversar con el gobierno saliente. Sin embargo, cuando tocó el tema paritario aseguró que es tema exclusivo del oficialismo y ellos no se meterán.

Cuando a Orrego-Martín le toque asumir en diciembre tendrán en un futuro próximo Vuelta a San Juan en enero, Fiesta del Sol en febrero y paritaria a fines de ese mes. Sobre eso, el intendente de Rivadavia eligió ser cauto solo señalando que priorizarán lo que debe ser prioridad para la provincia.

Por último, Martín confirmó que lo llamó Roberto Gattoni para felicitarlo y ponerse a disposición desde el lunes. Cabe recordar, que el intendente asumirá el 10 de diciembre el puesto que ostenta el actual vicegobernador, con la gran responsabilidad de dirigir la Cámara de Diputados.

‘El llamado del gobernador Uñac a Marcelo (por Orrego), y Gattoni a mi significa algo importante para nuestro pueblo. Valoramos mucho esa actitud’