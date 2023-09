Sorteos del IPV: en solo un día, más de 16 mil familias sanjuaninas eligieron barrio

Miles de sanjuaninos y sanjuaninas no pueden estar más movilizados y esperanzados. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) habilitó la inscripción online para que los inscriptos con anterioridad elijan el barrio donde quieren ser sorteados para tener la posibilidad de que una de las casas sea suya. Sobre esta apertura que fue el 28 de agosto pasado, el director del organismo, Marcelo Yornet aseguró en Paren las Rotativas que en solo un día más de 16 mil familias sanjuaninas se decidieron por alguno de estos complejos habitacionales.

Las 1673 casas serán sorteadas en noviembre, según puntualizó en Cien por Hora, Daniela Cangialosi, subdirectora del IPV. Yornet por su parte, en Paren las Rotativas contó que, si bien la inscripción estará disponible hasta el 29 de septiembre, las familias se lanzaron a optar por algunos de los barrios, dejando cifras récord

‘Estamos en pleno inicio de las inscripciones para un sorteo de más de 1600 viviendas. Estamos teniendo mucha confusión de la gente porque se mezcla la inscripción del IPV con la inscripción al sorteo de barrios. Creen que al estar inscriptos ya es suficiente, pero hay que aclarar que hay que elegir barrio para participar del sorteo y tener la posibilidad de salir", señaló Yornet.

El director del IPV también aclaró que sólo podrán elegir barrio aquellos que ya estén inscriptos previamente en el IPV. Cabe señalar, que esta posibilidad los sanjuaninos y sanjuaninas la tenían hasta este 29 de agosto. Por lo cual, quienes no se anotaron previamente con su grupo familiar previamente, y no figuran en los padrones, no podrán participar de este sorteo.

Luego Yornet expresó: ‘Ha sido tremenda la desesperación de la gente por inscribirse en el sorteo de barrios cuando les hemos comunicado que hay un mes. Ya llevamos alrededor de 16 mil elecciones de barrio en un día de inscripción. Esperamos que vaya tranquilizándose para poder llegar al 29 con todos los inscriptos en un padrón provisorio y arrancar con toda la logística que implica llegar a un sorteo’

Tratando de aclarar las dudas que más se presentaron por este sorteo, el funcionario explicó que las familias que elijan barrio sólo podrán hacerlo en el departamento donde tienen el domicilio, y que no podrán participar de los sorteos de todos los barrios.