Tras el congelamiento a la Ley de alquileres, inmobiliarios locales estallaron y llamaron a aprobar la modificación urgente

Este martes, en la Cámara del Senado no se trató la Ley de alquileres, y legisladores oficialistas propusieron abrir el debate para el jueves 31 de agosto, en donde propietarios, inquilinos y cámaras inmobiliarias del país serán parte de dicha discusión.

Ante ese contexto, dos representantes del sector inmobiliario de la provincia estallaron contra este freno a la modificación a la ley, que desde la semana pasada cuenta con media sanción. En el Paren las Rotativas estuvieron Mauricio Turell, corredor inmobiliario y Esteban Costela, del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Ambos, en toda la entrevista, defenestraron la ley actual, y pidieron que con urgencia el Senado apruebe la modificación del régimen de alquiler en el país.

Turell señaló que desde que la ley se promulgó venían señalando desde el sector inmobiliario que no funcionaría, que lo que generaría es que suba la demanda y baje la oferta, o sea casi nula en la provincia. En ese sentido, el empresario señaló que los propietarios tienen alquileres ‘como negocios, no por caridad, y que si pierden dinero les conviene no tener alquiladas sus propiedades.

‘Esa ley, que dijimos que no funcionaría, siempre fue y es perjudicial para los inquilinos, propietarios y nosotros los inmobiliarios, Hoy en día no hay de ningún tipo de alquiler, y lo triste es que la gente viene y te pide lo que tengas disponible, sin pensar en si se adapta a lo que pueden afrontar desde lo económico, no les importa porque necesitan un echo donde vivir. Por eso está siendo muy dañina esta ley’, sostuvo el inmobiliario.

Además, Turell aseguró que, en el tema de regulación de los alquileres, el Estado no puede meterse, y que debe darle solución a miles de argentinos y argentinas que sufren a causa de esta Ley de alquileres. ‘Los contratos en negro, por afuera de la ley, son consecuencias de lo que produce esta ley. Hay que buscar una solución inmediata, que sea para todos’, señaló.

Por su parte, Costela consideró que la ‘frizada a las modificaciones de la ley’, es un daño profundo para el inquilino, el propietario y las inmobiliarias que no tienen departamentos y casas que ofrecer. ‘Seguramente esta ley tuvo la mejor de las intenciones, pero lo único que hizo fue hacerle mal a todos los involucrados’, señaló.

El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia destacó que la lista de espera para conseguir un alquiler, una situación a la que los sanjuaninos y sanjuaninas no están habituados, es desesperante para ellos. ‘Cuando te llaman o te buscan preguntando en qué orden de lista están para tomar un alquiler, es muy triste. Lo que está pasando en estos últimos años, es que los hijos están volviendo a la casa de sus padres’, sentenció.