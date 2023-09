Gattoni: ‘La interna entre el uñaquismo y el giojismo le hizo muy mal a la provincia'

En plena campaña con rumbo a las Generales, pasó por Paren las Rotativas, Roberto Gattoni, quien fue consultado sobre varias vertientes de la escena política local. Una de las preguntas tuvo que ver con la fuerza de la unión del justicialismo en la provincia de cara a las elecciones del 22 de octubre. En ese sentido, el vicegobernador soltó sin tapujos: ‘La interna entre el uñaquismo y el giojismo le hizo muy mal a la provincia'.

Luego de esa contundente frase, el presidente de la Cámara de Diputados expresó: 'Le hizo muy mal a la provincia, al peronismo, no contribuyó absolutamente para nada'.

Sobre la viralización del audio de César Gioja, el vicegobernador comentó que sí escuchó lo que dijo, y que su actitud habla por sí sola, y que es 'muy al estilo de César'. Luego aseguró que la mayoría de los peronistas no piensan de esa manera, y que tienen un concepto fuerte de Lealtad, de verticalidad, de acompañamiento al candidato de turno. Para finalizar expresando: 'Es su opinión'.

Consultado sobre si el Giojismo lo votará a Uñac, Gattoni aseguró que el PJ de la provincia debe de dejar de hablar de giojismo y uñaquismo, y que en cambio se debe hablar del peronismo. 'Yo no me imagino a alguien que vaya a votar a Massa votando a Olivera o Achem, no me lo imagino. Si se dan esos casos, ese no es peronista', manifestó.

El vicegobernador enumeró una serie de logros del peronismo durante estos casi 20 años. 'Nosotros impulsamos el Plan Mil Días que fue de gran contención social, entregamos viviendas, hicimos escuelas, trajimos grandes e internacionales eventos deportivos. Y no hay sector en la sociedad que no se haya sentido que no pudo desarrollarse en la provincia de San Juan', expresó

A pesar de esta defensa a las dos gestiones del PJ, el ex Ministro de Hacienda entró en terreno de autocrítica y reconoció que 'seguramente hubo cosas que hicieron mal'. Luego deslizó que 'es evidente que hay algo que no funcionó, por lo que la gente votó otra alternativa'

Luego, Gattoni señaló que cobra peso la posibilidad de que el proyecto del peronismo haya sufrido un lógico desgaste, en sus casi 20 años de gestión. 'Es probable que un proyecto que lleva 20 años, entre Gioja 12 y Uñac 8, puede haber generado cansancio, hartazgo. Entonces la gente quiere caras nuevas, y eso es legítimo. Además, tuvimos la pandemia, que castigó a los gobiernos oficialistas, porque la gente ha volcado su frustración en quien estaba gobernando', precisó.