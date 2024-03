Escobar analizó los primeros meses de Milei en el poder: ‘El gradualismo no va’

'Estoy de acuerdo con el fondo de las medidas de Milei en general y estoy en desacuerdo con las formas de Milei en general', expresó Jorge Escobar, en una de sus primeras declaraciones el martes en Paren las Rotativas. El ex gobernador de la provincia, analizó los primeros meses del presidente libertario en el poder: ‘El gradualismo no va’

En primer lugar, el ex mandatario y hombre de consulta de varios hombres, que después de él, pasaron por el sillón de Sarmiento, reconoció que la máxima figura de La Libertad Avanza lo ‘descolocó’. Escobar contó que creyó que el libertario era una persona en campaña, quien se mostraba siempre provocador con la motosierra, y que esperaba que con la responsabilidad e dirigir los destinos del país, sería un presidente más de consenso, de diálogo, de política.

Para Escobar, la actitud de confrontación constante de Milei es autodestructiva. ‘Yo creo que es malo porque no se construye en la pelea, no siempre podés tener la razón y no todos se equivocan, también tenes que tener en cuenta que podés equivocarte vos también’, expresó.

Sobre el parate de la obra pública y otras medidas que despertaron gran polémica, el ex mandatario provincial indicó que la Argentina necesita que alguien ‘termine con las mañas’. Para luego redoblar la apuesta y expresar que: ‘El gradualismo no va’, señalando que el error de la presidencia de Macri fue no pisar a fondo el acelerador del ajuste.

‘Ya probamos al gradualismo de Macri y no nos fue bien, así como también a algunos gobiernos Justicialistas que traicionaron al Justicialismo y tampoco les fue bien’, manifestó el ex gobernador. En ese sentido, Escobar critico duramente las políticas del presidente Alberto Fernández, asegurando que nunca se supo limitar con la entrega de fondos para las provincias, los cuales, en muchas ocasiones, según su óptica, fueron malgastados. ‘Le dan a la maquinita, solo eso’, precisó.

Sobre el conflicto del gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente Miliei, el ex mandatario provincial se inclinó por el libertario por encima del hombre de Juntos por el Cambio. Para justificar su posicionamiento, Escobar aseguró que, en realidad, esta provincia patagónica tiene una deuda con Nación, y lo que verdaderamente está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional, es el cobro de dicha deuda.