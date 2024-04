Munisaga: 'Yo fui parte del anterior Gobierno y lo voy a defender

Por Paren las Rotativas pasó Carlos Munisaga, quien además de hablar de lo que vienen haciendo en Rawson durante los primeros meses de su gestión, defendió la gestión de los 8 años de uñaquismo. 'Yo fui parte del anterior Gobierno y lo voy a defender porque se hizo muchísimo', expresó el actual intendente y ex Secretario de Seguridad.

El ex funcionario uñaquista aseguró que durante la gestión de Sergio Uñac al mando de las riendas de la provincia, ‘Se transformó a San Juan’. Luego de enumerar una serie de logros, apuntó directamente en donde él tuvo directamente responsabilidad durante el 2019 al 2023, la Secretaria de Seguridad, de la que expresó que trabajó muy bien dejando movilidades y equipamientos dignos para efectivizar una notable mejora en la seguridad de San Juan.

Al ser consultado sobre porque el peronismo perdió las elecciones, Munisaga ensayó una simple autocrítica local, argumentando que el proceso de transformación de casi toda la gestión concluyó con uno de conservación. A donde puso fuerte la mira es en la incidencia de la gestión nacional, a la cual le atribuyó el hastió de los sanjuaninos y sanjuaninas a la hora de expresarse en las urnas. ‘La gente se cansó de vivir mal’, sostuvo.

Sobre la renovación en el Partido Justicialista local (PJ), el intendente de Rawson dejó en claro que adhiere al pensamiento del actual senador Sergio Uñac, quien expresa la necesidad de que se dé una renovación. Sin embargo, de inmediato definió su perspectiva de renovación: ‘Tiene que ver con el propio dirigente que se renueva, no solo con la renovación de personas, sino de agenda y de modos’.

Incluso Munisaga soltó: ‘Yo pienso que Uñac y Gioja se renovarían si tuvieran la posibilidad de ser gobernadores’.

El rawsino aseguró que la sociedad sanjuanina está esperando del PJ un cambio, una renovación que vaya en sintonía con el dejar de lado las mezquindades. 'Tenemos que dejar de lado mezquindades y tener grandeza de liderazgo para hacer el esfuerzo de demostrarle a la sociedad lo que quiere ver del partido Justicialista’, aseguró.

A la hora de diferenciar nombres de dirigentes que puedan tomar el mando del PJ, Munisaga aseguró que hay muchos que están capacitados, y evitando caer en destacar a una figura, salvo que resaltó que hay mujeres como las intendentas y la ex ministra de Hacienda, Marisa López que han demostrado condiciones, aseguró que los que tienen responsabilidades institucionales deben demostrar su capacidad de gestión con hechos.

‘Si hacemos lo mismo la sociedad no nos va a mirar, mi prioridad es gobernar en Rawson’, lanzó Munisaga. Luego reforzó expresando: 'Si yo gobierno bien en Rawson, le demuestro a los rawsinos que estoy capacitado para gobernar, a partir de allí se producirá naturalmente'

Sobre lo hecho hasta acá en su gestión, el intendente expresó: 'No nos podemos quedar en la excusa de no hay plata o no hay recurso, porque estamos para otra cosa. Nos han elegido para resolver problemas, para ponernos al frente de situaciones complejas y superarlas y es allí donde debe aflorar la creatividad, el ingenio, el trabajo en equipo'

Por último, si bien reconoció que ‘se está haciendo difícil gobernar para cualquiera’, destacó que: 'Apenas asumimos tuvimos desafíos, como limpiar e iluminar el departamento', para luego resaltar que además están apostando fuerte a fortalecer el comercio rawsino, con distintas actividades y medias, con las que buscan que los sanjuaninos de Chimbas, Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Pocito vayan a comprar a Rawson y que, a su vez, los rawsinos también apuesten a los comercios de su departamento.