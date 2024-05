Gramajo: 'El PJ en San Juan está en terapia intensiva y necesita un René Favaloro’

Fabián Gramajo pasó por Paren las Rotativas y habló de la renovación en el Parido Justicialista local (PJ). El conductor de San Juan Te Quiero contó que su actualidad lo encuentra recorriendo toda la provincia, conversando con todos los sectores del partido, por lo que se animó a expresar: 'El PJ en San Juan está en terapia intensiva, y necesita un René Favaloro que vuelva a poner a funcionar ese corazón grande'

El ex intendente de Chimbas afirmó que el PJ ‘está en estado crítico’. Por eso, al ser consultado sobre si el nuevo Justicialismo debe nacer de Gioja y de Uñac, Gramajo se mostró escéptico de la actualidad de esta polarización. Según remarcó el chimbero, si bien ambos ex gobernadores 'le dieron muchísimo a la provincia en los últimos 20 años', es menester en el PJ un recambio que proponga 'otras miradas, interpretaciones y otros resultados'.

Consultado luego sobre si le gustaría encabezar esa renovación, el ex compañero de fórmula de José Luis Gioja señaló que su actualidad lo encuentra recorriendo la provincia, conversando con todos los sectores y muchos dirigentes ‘para buscar un marco de unidad’. Gramajo señaló: ‘No pensamos de la misma manera, porque si no, no existiría el concepto de unidad. En ese camino hay muchos hombres y mujeres de bien que están capacitados y formados también para poder conducir el partido Justicialista y poder proponer de cara al futuro un modelo absolutamente superador’.

Luego, el conductor de San Juan Te Quiero planteó que el PJ se debe un análisis y una autocrítica profunda de parte de los ex gobernadores. ‘Si no existe ese diagnóstico de qué sucedió, sobre las ruinas no se puede construir’, sostuvo el chimbero.