Peluc marcó su fastidio con las diputadas orreguistas por el voto positivo a la movilidad previsional

El martes en Paren las Rotativas, José Peluc mostró su fastidio con las diputadas orreguistas por haber acompañado el proyecto de reforma del sistema de movilidad previsional. El diputado de La Libertad Avanza (LLA) expresó su desacuerdo con el voto positivo de María Ángel Moreno y Nancy Picón sobre el proyecto presentado por la izquierda

'No estoy muy de acuerdo en que no acompañen las votaciones como creo que las venían acompañando', expresó el legislador nacional. Para Peluc, que las diputadas no hayan acompañado al oficialismo en esta votación ‘votaron con la izquierda’.

Cabe recordar, que el pasado 5 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones el proyecto de reforma del sistema de movilidad previsional.

El diputado libertario también fue consultado sobre la Ley Bases y su regreso a la cámara baja. Peluc hizo resaltó el trabajo realizado en ambas cámaras del Guillermo Francos, el ahora Jefe de Gabinete. En ese sentido, aseguró que la relación de Francos con Orrego ‘es muy buena’ y que ‘tienen diálogo’.

'Tenemos que conversar mucho con él, para saber cuáles son los compromisos de ejecutivo, para ver que podemos recuperar y que no', expresó el legislador sanjuanino.

Sobre su relación con el gobernador Orrego, el diputado Peluc reconoció que no es tan fluida. 'Hablamos dos veces en dos oportunidades y después algunas veces telefónicamente de temas muy puntuales', dijo.