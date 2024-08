Clubes sanjuaninos y las SAD: para Valiente, no hay condiciones dadas en la provincia

En momentos en los que a nivel nacional, el gobierno que conduce Javier Milei avanza con la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en San Juan el presidente de Sportivo Desamparados anunció que hay algunos grupos inversores interesaros en desembarcar en el club. En este marco, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, estuvo en Canal 13 y en Paren las Rotativas aseguró que ‘no están dadas las condiciones para que las sociedades anónimas formen parte de las instituciones’.

Desde el Gobierno Nacional impulsan la llegada de las SAD y a través de normas jurídicas quedaron habilitadas. Pero desde la AFA y la gran mayoría de las instituciones, se mostraron en contra de la iniciativa e instalaron el lema que reza y se ve en las tribunas ‘el club es de los socios’.

En San Juan, el titular de la institución madre del fútbol local, dijo ante la posibilidad de que alguna SAD llegue a un club sanjuanino que ‘durante esta semana y estos días después de las novedades a nivel nacional bastante ruido hubo acá a nivel local, pero no, no es una posibilidad, yo creo que hoy no están las condiciones dadas para que las sociedades anónimas formen parte de las instituciones’.

La semana pasada, ante el móvil de Canal 13, Augusto Pérez, presidente de Desamparados, dio a conocer que había algunos grupos inversores y empresariales interesados en llegar al Víbora. Acerca de este anuncio, Valiente sostuvo: ‘No tengo en detalle las conversaciones que ha tenido el presidente de Augusto con los empresarios, en realidad en profundidad no lo conozco, sí sé que anda buscando empresas que colaboren económicamente con la institución pero nada que ver con lo que es hoy por hoy una Sociedad Anónima Deportiva, o sea teniendo en cuenta que una SAD es quien toma posesión del club, hoy los clubes pertenecen a los socios, 100% pertenecen a los socios’.

