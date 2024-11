El pasado domingo 17 de noviembre San Martín igualó con All Boys y consiguió el pasaje a las semifinales del reducido de la Primera Nacional que otorga el segundo de los ascensos a la elite del fútbol. Adentro del campo de juego no faltaron las polémicas y afuera, especialmente en medios porteños, se dio un furioso ataque al club sanjuanino, a quienes acusaron de ser favorecido por el árbitro y la AFA.

Para analizar las circunstancias de juego que tanta polémica despertaron y estos ataques, fueron invitados a Paren las Rotativas, Cristofer Díaz y Lorenzo Palacio, periodistas deportivos de la provincia que están cubriendo la actual campaña del santo sanjuanino. Ambos coincidieron en que fueron y están siendo excesivos estos ataques y acusaciones, y que en el primer ascenso conseguido en 2007, sucedió lo mismo.

Acerca de la mano en el primer gol del Verdinegro y las tres rojas para el Albo, Palacio expresó: 'Lo que All Boys vino hacer a San Juan fue lo mismo que vino a hacer San Miguel. Se fue de partido porque lo ganaba bien, incluso con la expulsión, con uno menos lo podría haber manejado, pero esa fue la bisagra para irse del partido y a partir de ese momento fue la contracara de lo que no debe ser un equipo de fútbol', opinó el periodista de Radio Santa Cecilia sobre la primera polémica del caliente encuentro.

Sobre las permanentes acusaciones de favoritismo al elenco dirigido por 'Purruco' Antuña, el experimentado periodista indicó que esto se debe a la relación que existe entre el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui y el de la AFA, Claudio 'Chiqui Tapia'. Sin embargo, Palacio aseguró que al Verdinegro ha tenido peores campañas desde el 2015, año en el que la primera autoridad del equipo sanjuanino asumió como Secretario de Selecciones.

Por su parte, Díaz reconoció que en el mundo del fútbol argentino hace años que existe un gran malestar con Tapia por los formatos con que se vienen jugando el torneo de primera y la cantidad de equipos, al igual que hay sobradas sospechas de corrupción por los ascensos de Barracas y Deportivo Riestra. Sin embargo, también remarcó que desde que el presidente de San Martín ocupa ese importante cargo en AFA, el conjunto de Concepción ha tenido regulares o pobres campañas. 'Se mantuvo en primera por méritos propios y después cuando bajó se eliminan los descensos', resaltó.

Sobre las quejas y enojos de periodistas partidarios del 'Albo' y del mismo club porteño, el periodista de Radio La Voz indicó que el mismo clima se había producido en la final con Huracán. 'El partido tuvo eso de una mediatización y dos días de una máquina de picar carne que fue desastrosa', sostuvo.

Acerca de la polémica del choque de vuelta de cuartos de final, Díaz sostuvo que el periodismo porteño arremetió con todo contra el Verdinegro. 'Sin estar en el lugar, sin ver las imágenes, sospechosamente la primera expulsión no se ve, la cámara que estaba en el lugar no se ve, pero hay un jugador de San Martín que acusa un golpe que el línea ve y deriva en la primera expulsión. Eso la cámara no la muestra. ¿Dónde está la imagen?, ¿a dónde está?', indicó.