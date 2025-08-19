Un jubilado de 78 años fue hallado sin vida, atado y con múltiples heridas, tras un incendio en su departamento de Capital. La causa, que generó conmoción en el barrio, es investigada por la UFI Delitos Especiales, que mantiene un fuerte hermetismo sobre los avances.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle José Manuel Estrada, entre Segundo Navarro e Independencia. Allí residía Mario Alday, extrabajador de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, quien fue encontrado sin vida por Bomberos tras sofocar las llamas.

Los peritos constataron que la víctima estaba atada de pies y manos con sus propias prendas y presentaba lesiones compatibles con un ataque previo al incendio. Este escenario llevó a los investigadores a manejar la hipótesis de un homicidio.

Los vecinos, sorprendidos por lo ocurrido, aseguraron que Alday era un hombre reservado, con poco contacto con el barrio, aunque jamás imaginaron que terminaría siendo víctima de un episodio tan violento.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que ya inició la recolección de pruebas. Testimonios de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona serán claves para reconstruir los momentos previos al hecho y dar con el posible autor.

En paralelo, la autopsia al cuerpo de la víctima será determinante para establecer la causa exacta de muerte y confirmar si el incendio fue provocado para ocultar el crimen.

Mientras tanto, los investigadores barajan diferentes hipótesis sobre el móvil del ataque, aunque por ahora mantienen bajo reserva los detalles para no entorpecer el avance de la causa.