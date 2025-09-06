El pasado jueves 4 de septiembre, ingresó un nuevo llamado por amenaza de bomba al 911. Esta vez ocurrió en la escuela Dr. Pablo Antonio Ramella, en el interior del barrio 12 de Diciembre en Rawson. Se movilizó una dotación de la división explosivos de los Bomberos de San Juan, junto a efectivos policiales, pero, como se esperaba, era una falsa alarma originada por menores que querían “bromear”.

Con un rápido accionar de la policía, se pudo rastrear la llamada mediante tecnología policial, incluyendo geoposicionamiento, y se determinó que provenía del establecimiento y precisamente del teléfono de un alumno. Al ser entrevistado, el menor reconoció que el celular se lo había prestado un compañero de 13 años, quien admitió haber hecho el llamado “como una broma”.

Tras esto, el chico quedó a disposición de la Justicia Penal de la Niñez y deberá enfrentar las consecuencias su familia. El procedimiento completo se resolvió en apenas 40 minutos, sin hallazgo de elementos explosivos en el establecimiento.