Cayeron "El Cordobés" y "El Sanjuanino", parte de una banda narcocriminal

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron incautar dos kilogramos de cocaína y detener a los dos principales sospechosos de una organización narcocriminal que operaba en la región de Cuyo y Córdoba. El exitoso operativo, denominado "Pocito de Ruta", se enmarca en una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa se inició en septiembre del corriente año, cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan detectaron la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes. Tras complejas tareas de campo, dirigidas por la Unidad Fiscal San Juan - Área de Atención Inicial, a cargo de la doctora Gabriela Ventimiglia y con intervención de la doctora Carolina Menéndez, se pudo identificar a los responsables, conocidos en el ambiente como “El Cordobés” y “El Sanjuanino”.

Los uniformados establecieron que ambos delincuentes se disponían a trasladar la droga por la Ruta Nacional N°40 para su posterior comercialización. Con la anuencia del Juzgado Federal de Garantías, a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo, personal de la PFA montó una discreta vigilancia a la altura del departamento de Pocito.

El procedimiento culminó con el arresto de los implicados. La droga, los dos kilogramos de cocaína, fue hallada a bordo del vehículo en el que se movilizaban. Cabe destacar que, al momento de la detención, uno de los sospechosos agredió a un efectivo policial.

Por disposición judicial, se realizaron allanamientos en los domicilios de los detenidos, ubicados en los departamentos de San Juan Capital y Chimbas. En estos lugares se incautaron varias dosis adicionales de la misma sustancia, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, tres tablets, dólares estadounidenses, elementos de fraccionamiento y documentación de relevancia para la causa.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), junto a todo el material decomisado.