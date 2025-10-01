Un efectivo policial fue baleado en el departamento Rawson durante la noche del pasado martes 30 de septiembre, por un menor de edad. Si bien le gatillaron un total de cinco veces, el uniformado recibió tres impactos de bala que afortunadamente no lo dejaron en un estado grave.

El afectado es Héctor Gabriel Riveros Alday de 30 años de edad, un efectivo policial que tuvo un sangriento enfrentamiento con menor de 16 años. El adolescente sacó un arma de fuego y le disparó cinco veces.

Un total de tres proyectiles impactaron en el cuerpo de Riveros Alday, dos de ellos generando orificios de entrada en el tórax y el restante en su mano izquierda. Por ese motivo fue trasladado rápidamente hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson.

Milagrosamente el herido se encuentra lúcido y consciente, sin lesiones de gravedad. Por el momento sigue ingresado en el sector de primeros auxilios, sin necesidad de haber sido derivado al sector de terapia.