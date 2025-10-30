Un nuevo ilícito tuvo lugar en San Juan, específicamente en el departamento Capital, durante el pasado miércoles 29 de octubre. Dos sujetos intentaron robar varios kilos de azúcar, pero terminaron detenidos por efectivos policiales.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el episodio se produjo en una vivienda de la Ciudad de San Juan. Allí Matías Lisandro López de 27 años y Cristian Montaño de 25 años robaron un bolsón de 10 kilos de azúcar para luego darse a la fuga.

Sin embargo, alguien dio aviso a las autoridades por lo que agentes comenzaron a buscarlos. Así fue como finalmente consiguieron capturarlos en la intersección de calles Caseros y Corrientes con los productos en su poder.

La UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Bruno Santiago, se encuentra investigando el caso por el cual ya se ha iniciado el procedimiento oficial de Flagrancia.