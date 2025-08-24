¿Ebria al volante?: perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizada

Una mujer de 39 años terminó hospitalizada luego de protagonizar un vuelco en las primaras horas de este domingo en Sarmiento. Según informó Tiempo de San Juan, la familia aseguró que el siniestro ocurrió porque se le reventó un neumático. Una fuente judicial indicó que la conductora habría estado ebria.

Lo cierto es que, pasadas las 7, el Peugeot 207 que conducía Silvana Montaño terminó ruedas arriba en la banquina de un tramo de la Ruta 40, en la localidad de Colonia Fiscal.

Si bien la conductora no presentaba lesiones visibles, fue trasladada al hospital departamental para una evaluación médica completa. Dicha revisión será determinante para la causa judicial.

Al lugar del siniestro llegó personal de la Comisaria 8º y una ambulancia departamental. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese supervisaron las primeras acciones y ordenaron el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes.

Dormida al volante

Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 6 en Capital. Una camioneta Jeep conducida por una mujer de 39 años impactó contra un árbol en calle General Paz. A pocos metros de la intersección con Avenida Rawson y cerca del acceso al sector de Urgencias del Hospital Rawson.

Según informaron fuentes policiales, la conductora perdió el control del vehículo y terminó chocando contra el árbol ubicado en el costado norte de la calzada. Creen que se quedó dormida.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la mujer tampoco sufrió lesiones. Sin embargo, fue trasladada a la Comisaría 5°, donde quedó a disposición de las autoridades para la realización del dosaje de alcohol correspondiente.