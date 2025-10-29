Un robo millonario sacudió a los vecinos de Chimbas. Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, delincuentes ingresaron a una distribuidora por el techo y se llevaron $2.500.000 en efectivo, en un hecho que mantiene en vilo a los investigadores. Todo indica que el responsable sabía exactamente dónde buscar el dinero, lo que refuerza la sospecha de una “entrega interna” o complicidad.

El hecho ocurrió en la distribuidora “Diego”, ubicada sobre calle Salta, cuando los ladrones hicieron un boquete en el techo de chapa, justo en la zona donde hay un tragaluz de plástico. Por allí ingresaron y revisaron el depósito hasta llegar a una caja de cartón escondida detrás de varios cajones de cerveza, donde el dueño, Diego Olguín, guardaba el dinero de la recaudación.

A primera hora del martes, Olguín y un empleado descubrieron el faltante al abrir el local y encontrarse con todo revuelto y un agujero en el techo. Lo llamativo fue que los delincuentes no tocaron la mercadería ni se llevaron otro objeto de valor, lo que sugiere que iban directamente por la plata.

“Era mucha casualidad que encontraran el dinero, estaba muy bien escondido”, señaló una fuente cercana a la investigación. Esa precisión llevó a los policías a creer que el autor conocía los movimientos internos del negocio o había trabajado allí.

En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte y la Brigada Central, bajo las directivas del fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien ordenó las primeras medidas. Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo: el local no contaba con alarma y la cámara de seguridad instalada no grababa, ya que solo se utilizaba para control interno durante el horario laboral.

Hasta el momento no hay detenidos, pero los investigadores analizan indicios que podrían conducir al responsable del golpe, descrito como un robo planificado al estilo “boquetero”, con precisión quirúrgica y conocimiento previo del lugar.