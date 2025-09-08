Un operativo policial en el barrio Cruce de los Andes terminó con el secuestro de una motocicleta que había sido abandonada en plena vía pública. Según informaron las autoridades, dos hombres que circulaban en el rodado huyeron a pie al advertir la presencia de los uniformados, dejando el vehículo tirado en el lugar.

Se trata de una moto Maverick de 110 cc, la cual fue revisada en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOF), donde se constató que los datos no coinciden con los registros oficiales. Ante esta situación, y siguiendo las directivas del Ayudante Fiscal Sebastián Miranda, el vehículo fue trasladado hasta la sede policial correspondiente.

El procedimiento derivó en la apertura de un legajo judicial caratulado como “Actuaciones para establecer procedencia”, bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que ahora deberá determinar el origen de la motocicleta y si se encuentra vinculada a hechos ilícitos.

Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para dar con los dos sujetos que abandonaron la moto y esclarecer las circunstancias en las que llegó al barrio.