Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Santa Lucía. La Comisaría 29° informó que el 30 de septiembre de 2025 detuvo a Alexander Ariel Flores, de 23 años, acusado del delito de Robo Agravado por Escalamiento, en perjuicio de Mariela Edith Brizuela, de 52 años.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso ingresó al domicilio de la víctima y logró sustraer un ventilador, que fue hallado abandonado en la vía pública. La policía lo interceptó en el momento en que salía de la vivienda, mientras que la damnificada reconoció de inmediato el electrodoméstico como de su propiedad.

El fiscal de flagrancia, Jorge Salinas, ordenó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Flores quedó detenido a disposición de la justicia. El ventilador fue secuestrado como parte de la investigación, que ahora busca esclarecer las circunstancias del hecho.