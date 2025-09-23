El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la división Tránsito D7, aclaró los pasos del operativo en el que una conductora fue detenida y filmada mientras intentaba retirarse de un control en Rivadavia. El video, registrado por su acompañante, se viralizó en redes sociales con miles de reproducciones.

Díaz explicó que el hecho ocurrió el sábado 20 de septiembre, en el marco de los controles viales por el Día de la Primavera y del Estudiante. “Uno de los efectivos observó que un vehículo había atravesado algunos semáforos en rojo. Por eso detuvo la marcha de la persona, que se mostró molesta con el accionar del policía”, señaló.

El jefe policial remarcó que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente: “La ley me obliga en esos casos a retener la licencia, el vehículo y también al conductor por un máximo de 12 horas. No es que se pueda dejar el vehículo e irse, hay que completar el procedimiento hasta el final”.

El comisario indicó que, debido a los insultos de la conductora y a su resistencia, se procedió a la aprehensión. “Finalmente, con apoyo de personal femenino, se la trasladó a la Seccional 13 bajo un expediente contravencional y luego fue puesta a disposición de la Justicia de Faltas”, informó.

Sobre la alcoholemia, Díaz precisó que la mujer se negó a realizarse el test, pero eso no impidió la infracción: “La negativa no quita que se la sancione. Hay situaciones que demuestran un evidente estado de ebriedad: el aliento etílico, la dificultad para hablar o para mantenerse de pie. Todo eso se plasma en el acta”.

El comisario agregó que siempre se ofrece la posibilidad de realizar el dosaje, porque “es una garantía de defensa para la persona”. Sin embargo, aclaró: “Más allá de que se niegue, si el efectivo observa esas circunstancias, el procedimiento es el mismo y se toma como positivo”.