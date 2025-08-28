¿Intento de suicidio o golpiza? Las dudas sobre un joven detenido por robo

La situación de Ramírez generó preocupación luego de que su familia denunciara irregularidades en torno a su detención. El joven fue apresado el martes pasado en el marco del sistema de flagrancia, acusado de haber robado una bicicleta. Sin embargo, horas más tarde terminó hospitalizado y su estado de salud abrió un fuerte interrogante: ¿se trató de un intento de suicidio o de una golpiza?

Verónica, madre del detenido, y Rocío, su pareja, aseguraron al móvil de Canal 13 San Juan que nunca fueron notificadas oficialmente de lo ocurrido y que se enteraron por terceros. “Nunca nos llamaron, nunca nos dijeron nada. Nos enteramos por un amigo que lo vio tirado en el piso”, relató Rocío.

Según ambas mujeres, cuando pudieron visitarlo en la comisaría, Ramírez ya presentaba golpes visibles en el rostro y el cuerpo. “Tenía el ojo morado, el cuello y parte del cuerpo lastimados. Además, él tiene una discapacidad en el brazo derecho y no puede moverlo”, explicó la madre.

Desde la fuerza de seguridad, la versión oficial habría sido que Ramírez intentó quitarse la vida, aunque la familia puso en duda esa explicación. “Él nunca manifestó querer hacerse daño. Estuvo detenido antes, pero jamás tuvo esa actitud. Queremos que se investigue bien, que den la cara tanto la policía como flagrancia”, sostuvo Verónica.

El joven permaneció internado en terapia intensiva del Hospital Rawson, donde fue entubado debido a la gravedad de su cuadro. “Nos dijeron que su estado era muy delicado porque no le llegaba oxígeno al cerebro. Ahora está un poco más estable, le sacaron el tubo y puede mover la boca, pero sigue muy mal”, añadió su madre.

La familia reclamó respuestas tanto a la Justicia como a la Comisaría 28°, que tenía bajo custodia al detenido. “Nosotros nos enteramos de lo que pasaba porque llevamos la comida. Si no, no sabíamos nada. Nunca nos avisaron que lo habían llevado al hospital”, señalaron.

Ramírez, de 28 años, quedó en el centro de una investigación que todavía no dio explicaciones claras sobre lo que ocurrió tras su arresto. Su madre y su pareja insistieron en que la Justicia avance para esclarecer si fue víctima de una golpiza o si realmente intentó quitarse la vida.