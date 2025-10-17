Un juego imprudente entre adolescentes en Chimbas terminó en tragedia. En la madrugada del miércoles, un chico de 17 años fue baleado en la cara y se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Rawson, con pronóstico reservado.

Según fuentes judiciales, el herido —identificado como J.L.— estaba junto a su amigo Agustín Fernández, de 19 años, en la casa de sus novias, dos hermanas de 15 y 17 años, que residen en el Barrio Conjunto XIII, en el departamento Chimbas. Lo que comenzó como una visita entre amigos terminó en un violento episodio con consecuencias gravísimas.

De acuerdo con la investigación, la adolescente de 17 años le sacó el arma a su novio, Fernández, quien la llevaba en la cintura, y comenzó a “jugar” con ella. En medio de esa maniobra, se le escapó un disparo que impactó de lleno en el pómulo de J.L., dejándolo gravemente herido.

En un primer momento, el propio joven baleado declaró que se había disparado accidentalmente mientras manipulaba el arma, pero la versión cambió drásticamente luego de que la madre de las chicas contara otra historia ante la Justicia. La mujer aseguró que su hija tomó el revólver del novio y, sin intención, efectuó el disparo.

Tras esta revelación, el fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales N°3, derivó parte de la causa al Juzgado de Menores, que ahora investiga la responsabilidad penal de la menor de 17 años.

Sin embargo, Schíattino mantuvo abierta la investigación sobre Agustín Fernández, quien fue detenido por portación ilegal de arma de fuego, delito por el cual quedó provisoriamente aprehendido. Durante un allanamiento en su domicilio, la policía no logró encontrar el arma utilizada, que sigue siendo un elemento clave en la investigación.

Por el momento, el estado de salud del joven herido es extremadamente delicado.