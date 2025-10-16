Una nueva modalidad delictiva genera pánico entre los vecinos de Laferrere. En las últimas horas, se conoció un brutal asalto perpetrado por “la banda del auto rojo”, un grupo de ladrones que atropella a sus víctimas para robarles.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en el barrio La Juanita, cuando Brian, un joven que se dirigía a su trabajo, fue embestido desde atrás por un vehículo en el que viajaban al menos cinco delincuentes.

“Me estaba yendo a trabajar, salí de mi domicilio y fui caminando a tomar el colectivo, fue todo muy rápido: el coche me tocó de atrás, me levantó y caí en la vereda”, relató la víctima en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

Las cámaras de seguridad de la zona captaron la brutal secuencia. En las imágenes se observa cómo el joven vuela por el aire tras el impacto, cae al suelo y es rápidamente rodeado por los asaltantes, que lo golpean y le roban sus pertenencias antes de huir.

“No los quise ni mirar, lo primero que me imaginé es que me iban a pegar un tiro porque estaban armados”, contó Brian, aún conmocionado por el ataque.

Los delincuentes se llevaron su celular, billetera y mochila, que solo contenía la vianda del día. Además, le sacaron la gorra y las zapatillas antes de escapar en el mismo auto con el que lo habían atropellado.

En medio de la agresión, uno de los neumáticos del vehículo le pasó por encima de la pierna, provocándole un esguince. “Tengo que hacerme estudios por el golpe en la cabeza, todavía me duele mucho”, detalló el joven.

Los vecinos del barrio La Juanita aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. De hecho, varios videos que circulan en redes muestran ataques casi idénticos cometidos por un auto rojo, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una banda organizada que actúa en la zona durante la madrugada.