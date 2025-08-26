¿La viste? Desapareció una sanjuanina de 15 años en Rawson

Actualmente una familia sanjuanina está viviendo una horrenda y desesperante situación. Esto se debe a que hace prácticamente un día que no saben dónde se encuentra una menor de 15 años.

Desde su círculo informaron a Diario 13 que Lara Yanela Quiroga Muñoz fue vista por última vez a las 15:00 del pasado lunes 25 de agosto. En ese momento la adolescente circulaba por las calles de Rawson, precisamente en las cercanías de la Unión Vecinal de la Villa Hipódromo.

Lara Yanela, cuando fue vista por última vez, vestía un pantalón de colegio de color marrón, una remera negra y un sweater de color verde.

Al ver que pasaban las horas y no tenían noticias sobre su paradero, la familia Quiroga Muñoz realizó la denuncia correspondiente. De esta manera, cualquier persona que tenga algún dato para aportar en esta búsqueda puede llamar al 911 para colaborar.