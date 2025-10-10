Recientemente salió a la luz un violento robo registrado en el departamento Rawson. Se trata de que un delincuente redujo de forma violenta a un trabajador que se encontraba dentro de una fiambrería, para robarle dinero y mercadería.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado martes 7 de octubre, pero salió a la luz en las últimas horas. En ese momento, alrededor de las 21:00, un ciudadano llamado Sebastián López se estaba encargando de la atención al público del local “Cáscara Colorada”.

Todo se desarrollaba con normalidad hasta que un sujeto desconocido ingresó a este negocio situado en calles Cano y Mosconi. Esta persona tenía su rostro cubierto y vestía un buzo naranja del que extra un cuchillo.

“Dame todo, no te hagás el canchero y colaborá. No me mirés”, le dijo el malviviente a López según lo que él mismo le relató a las autoridades. Así fue como el empleado se tiró al piso mientras el caco robaba un celular, una notebook, una balanza digital, dos bandejas con carne y $10.000 en efectivo.

Luego de esto el ladrón se retiró en una motocicleta. Finalmente el hecho fue denunciado en la comisaría 3°, quienes permitieron la intervención de los especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad.