Durante la mañana del pasado miércoles 29 de octubre, se produjo un incendio en 25 de Mayo que consumió todas las pertenencias de una familia. Una de las afectadas habló con Diario 13 y reveló que necesitan ayuda de toda la comunidad ya que realmente sólo se quedaron con lo puesto.

Noelia Tapia, la madre de familia, relató a este medio que todo ocurrió entre las 11:40 y las 12:10 cuando fue a llevar a su hijo de 5 años al jardín de infantes. En ese lapso su hogar se convirtió en una bola de fuego.

“Sinceramente no se como empezó el incendio porque no estaba. Me llamó una vecina y mi mamá avisándome que mi casa se estaba quemado. Cuando llegué ya el fuego había consumido todo, no nos quedó nada, solo lo que teníamos puesto. Los bomberos llegaron pero ya era tarde porque ya mis vecinos y mi tío habían apagado el fuego”, relató.

Tapia contó que las autoridades todavía no le dan el informe que están realizando los peritos en donde se defina qué originó las llamas. Por el momento la hipótesis que toma más fuerza es que un lavarropas que quedó encendido sufrió un cortocircuito.

Lo cierto es que la casa quedó inhabitable y la familia perdió todas sus pertenencias, por lo que están pidiendo donaciones. Noelia contó que lo que necesitan con más urgencia son colchas, una mesa y un colchón de 2 plazas y media. Para ello las personas que quieran colaborar pueden contactarse al: 2646020205