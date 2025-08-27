“No quiero ni ver”: la angustia de una mujer tras el incendio de su casa

La angustia y la desesperación invadió a una familia de Albardón. En la tarde de este miércoles, un incendio de pastizales ubicados en el fondo de su casa avanzó hacia su vivienda y provocó serios daños materiales. La propietaria, una mujer mayor, contó al móvil de Canal 13 que el siniestro se originó por la quema de basura que hizo una vecina en su finca.

Cuando alrededor de las 17:45 el fuego comenzó a quemar un cañaveral, el siniestro se intensificó tanto que avanzó sobre la casa de la familia, que tiene su domicilio sobre calle Rawson, a pocos metros de Ruta 40 y pocas cuadras del ingreso al departamento. De hecho, el humo era visible desde la ruta.

La vecina contó que “se cansó de llamar a la Policía y Bomberos de Albardón”, dando a entender que estos se tardaron en llegar. "Me cansé de llamar a la Policía, los bomberos de acá de Albardón no te dan ni un cinco de pelota ninguno", relató. Sobre el causante del siniestro, la damnificada expresó: "En la finca de la vuelta una mujer hizo limpiar el ramo y no tuvieron mejor idea que prender fuego a la mugre que han sacado del ramo"

Mientras personal policial y de Bomberos departamentales y de la Policía de San Juan trabajaban para sofocar el incendio, una postal daba cuenta de la desesperación y angustia de la familia que, en ese momento, veía y sufría como el fuego afectaba su propiedad. Los que rápidamente llegaron para ayudar fueron vecinos de la cuadra.

Otra de las postales fue la cadena que hicieron entre bomberos, policías y vecinos para llevar baldes con agua hasta el lugar donde el fuego avanzaba sobre la casa. La cámara de Canal 13 mostró como un adolescente, metido en el canal que pasa por la puerta de la vivienda, cargaba con los baldes y se los pasaba a un policía, luego, este los administraba, entregándoselos a los vecinos y efectivos que corrían para arrojar el agua a las llamas.

La familia y bomberos alcanzaron a sacar bicicletas y garrafas de la casa y las ubicaron al costado de la vereda. Quienes se sentaron en ese lugar fueron la propietaria y su hija, que tenía un bebé en brazos. A ellas los rodearon un puñado de niños que miraban como trabajaban para extinguir el siniestro.

La Policía cortó el tránsito a la altura de la entrada del departamento en la ruta, además de la cuadra de calle Rawson, para que bomberos trabajara con los dos camiones hidrantes de la municipalidad.

