Este viernes se conoció la condena para Ariel Omar “Guascazo” Pérez, quien asesinó a puñaladas a su ex pareja, Yanina Pérez. El femicida aceptó la cadena perpetua entre actitudes soberbias y gestos obscenos ante la familia de la víctima. Tras ello, la hija de Yanina habló con los medios y dijo que “es un cobarde totalmente y que Dios lo ayude”.

Melina Gómez es la hija que quedó sin una madre que fue asesinada. Brindó mayores detalles y dijo que “siempre fue violento, todo el tiempo, con nosotras también. Cuando había una reunión siempre terminaba todo en violencia y tenía que resaltar su machismo”.

Yanina Pérez era una víctima de constantes amenazas por parte de su asesino. “La denigraba constantemente y no le importaba donde o con quién estuviera. Nunca se hizo nada con las denuncias e incluso dijo que era ella o mi hermano más chico”.

“Cuando salíamos nosotras en familia con nuestros hijos a tomar un simple helado, él siempre estaba vigilándonos y nos grababa. Con eso amenazaba a mi mamá para que ella fuera a verlo. Una madre haría lo que sea por sus hijos”.

Por último, Gómez mencionó que los deja más tranquilos la perpetua para que no vuelva a causar más daño. “Perdí a la pieza más importante de mi vida y estoy con todo el dolor del mundo. Dijo que la volvería a matar. A él le diría que es un total cobarde y que Dios lo ayude”, concluyó.