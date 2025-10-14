En hecho de violencia conmocionó a la provincia en las últimas horas cuando se conoció la muerte de un menor de edad que quedó en medio de un tiroteo en el departamento Rawson. El episodio por ahora no tiene mucha claridad pero se maneja una hipótesis.

La muerte de un menor de 8 años, sucedida en medio de un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas en el barrio Valle Grande, provocó gran conmoción en las últimas horas en la provincia. Es que la violencia terminó con la vida de un pequeño, producto de un impacto de bala, según señala la versión policial.

Por ahora la Justicia intenta determinar las circunstancias en las que sucedió la situación, pero la principal hipótesis es que el menor no pertenecía a ninguna familia del enfrentamiento, sin embargo habría salido a comprar en esos momentos, dijeron desde la Unidad de Asistencia del Poder Judicial, en declaraciones a Radio Light.

Lo que se intenta determinar es la veracidad de esa versión, pues no es frecuente que un menor de edad salga a comprar cerca de la medianoche, lo que pone en el centro de la investigación esa posibilidad.

Ahora la Justicia y los informes serás los que determinarán si el episodio ocurrió de esa forma.