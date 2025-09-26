Durante las últimas horas de este jueves se conoció la noticia de la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en el interior de su casa en 25 de Mayo. Un día después de conocida esta tragedia, trascendieron algunos datos sobre como fue que murió este hombre.

El periodista caucetero Ariel Rodríguez, informó en Canal 13 San Juan que el hombre de apellido García fue encontrado sin vida por su propio hijo, quien dio aviso a las autoridades. Rodríguez explicó que, en principio, la causa está caratulada como un presunto suicidio.

Igualmente, aclaró que se ha dispuesto hacer la autopsia correspondiente y los peritajes de rigor para determinar si es posible que se trate de un homicidio.

Rodríguez agregó que hay algunas dudas debido a que los mismos familiares de García difundieron videos en sus redes mostrando que el hombre tuvo algunos problemas o discusiones con sus vecinos.

De acuerdo a los datos que envió el corresponsal, la casa en la que vivía el fallecido es un complejo con varias viviendas que está ubicado cerca de la plaza de 25 de Mayo y fue uno de los vecinos de este lugar con quien habría tenido algunas diferencias el hombre que murió.

Es de esperar que en las próximas horas las autoridades conozcan el resultado de los estudios. En caso de confirmar que se trató de un suicidio, que archivará la investigación, mientras que si hay alguna posibilidad de que se trate de un crimen, se seguirá con la investigación correspondiente.