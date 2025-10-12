Un hombre fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico Sur luego de intentar robar en una vivienda ubicada en el Loteo Independencia, según informaron fuentes policiales.

El detenido fue identificado como Juan Ramón Guerra, de 39 años, quien fue sorprendido por los efectivos cuando salía del domicilio con un rollo de membrana al hombro. Tras ser interceptado, la propietaria del inmueble reconoció el material como de su propiedad, junto con otros elementos eléctricos.

En el procedimiento, la policía secuestró llaves térmicas, cables alargadores y zapatillas eléctricas, entre otros objetos.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, se activó el protocolo correspondiente y el hombre quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa.