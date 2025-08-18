La mañana de este lunes 18 de agosto estuvo marcada por el fallecimiento de un vecino de Capital. El hombre se encontraba en la vivienda en la que residía cuando, de un momento a otro, se desató un incendio que causó su muerte. Con el paso de las horas, se supo que se trataba de un docente jubilado.

Este trágico siniestro ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Manuel Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia. Allí residía un hombre identificado como Mario Albaerto Alday, docente jubilado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan.

Sin embargo, vecinos de Villa del Carril contaron al móvil de Canal 13 que la víctima es un hombre de 78 años de edad. El hombre se habría desempeñado durante años como profesor en distintos establecimientos educativos, aunque ya estaba jubilado.

Sumado a esto, se informó que él no era propietario de la vivienda, sino que era inquilino. El difunto vivía solo, por lo que nadie habría podido asistirlo cuando se originaron las llamas en el lugar.